Ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) (Ton Molina /Fotoarena/Folhapress)\nA liminar do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a parceria do governo de Goiás com o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) paralisou as obras já iniciadas entre setembro e início de outubro em quatro rodovias goianas. Segundo a Goinfra informou ao quadro “Na Trilha da Política”, na rádio CBN Goiânia, nesta segunda-feira (13), foram paralisadas as obras na GO-461, orçadas em R$ 96,481 milhões; na GO-147, ao custo de R$ 151,792 milhões; na GO-180, no valor de R$ 123,687 milhões, e na GO-178, de R$ 116,291 milhões. As quatro obras totalizam aproximadamente R$ 488,2 milhões.\nO ministro Alexandre Moraes concedeu liminar, na sexta-feira (10), em ação direta de inconstitucionalidade (ADI), proposto pelo diretório nacional do PT, contra duas leis goianas que autorizaram parceria do governo com o Ifag para execução de obras rodoviárias sem realização de licitação. O governo anunciou que vai recorrer da liminar, mas o recurso ainda não tinha sido protocolado no STF até a publicação deste texto.