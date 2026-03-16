O prefeito Sandro Mabel (UB) disse nesta segunda-feira (16) na Câmara de Goiânia que pretende apresentar projeto de reforma da previdência municipal. “Outra reforma que não se enfrentou, o Iris (Rezende) enfrentou um parte dela, mas nós estamos sendo cobrados pelo Tribunal de Contas (dos Municípios) e a Câmara vai ser cobrada também, é a da previdência”, disse o prefeito em entrevista coletiva após apresentar o balanço do último quadrimestre de 2025 durante reunião da Comissão Mista da Câmara.\nSegundo Mabel, a “previdência do jeito que está não sobrevive”. Ele disse que tem “uma série de medidas” que está tomando para fortalecer o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, o GoiâniaPrev. Em setembro de 2018 a Câmara de Goiânia aprovou projeto de lei encaminhado pelo então prefeito Iris Rezende de reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Na época o RPPS do município tinha quatro fundos, os fundos I,III e IV de repartições simples, com um déficit atuarial agregado de R$ 17,02 bilhões, enquanto o Fundo II, capitalizado, tinha déficit de R$ 662 milhões.