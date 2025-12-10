(Divulgação/Secom)\nO prefeito Sandro Mabel aumentou a estimativa de receita em R$ 377 milhões e incluiu o plano de ação denominado Morar no Centro, para estimular a revitalização da região central da capital no substitutivo ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, encaminhado nesta terça-feira (9) à Câmara de Goiânia. Com a alteração, a receita da Prefeitura de Goiânia para 2026 saltou de R$10,4 bilhões para R$ 10,842.\nMabel tinha anunciado essa mudança no início deste mês por conta de reações contrárias dos vereadores ao projeto da LOA. Eles suspeitaram que a prefeitura estava subestimando a receita orçamentária com intuito de reduzir os recursos das emendas impositivas. Em 2025 cada vereador teve direito a R$ 5 milhões em emendas. Com a receita em R$ 10,4 bilhões, essa participação cairia para R$ 4,7 milhões. Com a atualização feita no projeto da LOA, o valor das emendas voltará a ser R$ 5 milhões.