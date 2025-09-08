Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (8) o prefeito Sandro Mabel (UB) confirmou a escolha do vereador Wellington Bessa (DC) como seu novo líder na Câmara de Goiânia e a decisão de escalar ao menos três vereadores para serem vice-líderes.\nA função de vice-líder não existe no regimento interno da Câmara. Bessa informou em entrevista ao quadro Na trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, nesta segunda, que vai conversar com o presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), para alterar o regimento. Segundo o prefeito, os vices atuarão nas comissões permanentes, na CEI do Limpa Gyn e ajudarão nas votações em plenário.\nO novo líder substituiu o vereador Igor Franco (MDB), retirado da liderança pelo prefeito em 29 de agosto, depois de desentendimentos pelo apoio de Igor à criação da CEI do Limpa Gyn. Mabel escolheu Bessa neste domingo (7), conforme revelou a repórter Eliara Sallas, na CBN Goiânia.