Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (Diomício Gomes/O Popular)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) está contrariado com os entraves técnicos ou burocráticos que atrasam seus planos de deslanchar as obras estruturantes de sua gestão, como é o caso da continuidade das obras da avenida Leste-Oeste, nos dois sentidos, e o prolongamento da avenida Goiás-Norte. Foi por conta desse incômodo que ele parou no domingo (28) na ponte sobre a avenida Castelo Branco com a Leste-Oeste e gravou um vídeo com uma enquete para a população decidir se dele devia abrir uma via paralela de acesso à avenida, enquanto não pode dar continuidade à obra da ponte.\nMabel gravou o vídeo pela manhã, ao voltar do Hospital de Urgência de Goiânia (Hugol), onde visitou os dois garis da Comurg que foram atropelados por um motorista bêbado na madrugada de domingo enquanto trabalhavam na roçagem no Parque Santa Rita. O prefeito contou que quando decidiu parar e gravar o vídeo ele estava triste com a gravidade do estado de saúde de Aparecida Alves da Silva, de 61 anos, que acabou morrendo nesta segunda-feira (30), e contrariado com a demora na continuidade da obra.