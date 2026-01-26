O prefeito Sandro Mabel (UB) disse nesta segunda-feira (26) que a Comurg depois do processo de reestruturação pela qual passou em 2025 “ficará do tamanho que ela precisa ser e só contratará pessoas para serviços específicos e por tempo determinado.” De acordo com o prefeito, a estatal terá condições de fornecer serviços para muitos clientes.\n“Tivemos que cortar até no osso e agora estamos retomando contratações e equipamentos para fazer o trabalho que precisa ser feito”, disse o prefeito a esta colunista em resposta ao artigo “Qual é a nova Comurg”, publicado no sábado (24), na minha coluna neste jornal.\nO prefeito justificou que a empresa teve de fazer o contrato emergencial de R$ 14,9 milhões para terceirizar o serviço de poda de grama e de roçagem por 90 dias porque a Secretaria Municipal de Administração (Semad) não fez licitação a tempo para contratar máquinas e equipamentos e que o antigo contrato se encerrou sem ter outro ativo.