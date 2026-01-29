O prefeito Sandro Mabel (UB) conversou por cerca de uma hora com o governador Ronaldo Caiado (UB), durante café da manhã, nesta quinta-feira (29,) no Palácio das Esmeraldas. Os dois já tinham falado por telefone no dia anterior e hoje se encontraram para tratar da posição partidária do prefeito depois que o governador anunciou a sua filiação do PSD, na noite da terça-feira (27), para disputar com os governadores do Paraná, Ratinho Jr., e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a vaga de candidato a presidente da República pelo partido.\nOs dois decidiram que o prefeito vai continuar no União Brasil e não seguirá para o PSD com o governador. Outro assunto foi o convide do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, para que o prefeito comandar o diretório estadual do UB com a saída de Caiado, o atual presidente. O convite foi feito na quarta-feira pela manhã, ainda no calor do anúncio do anúncio feito pelo governador de se filiar ao PSD.