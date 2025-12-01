O prefeito Sandro Mabel (UB) reuniu-se nesta segunda-feira (1º) com 19 vereadores de sua base aliada (seis não foram, mas justificaram ausência) e solicitou a aprovação de 6 projetos de lei, dois deles parados na Câmara de Goiânia há quase seis meses. O presidente Romário Policarpo está entre os que justificaram a ausência. De 31 projetos encaminhados por Mabel ao Legislativo em 2025, 17 estão travados em alguma comissão permanente ou na presidência. Apenas sete foram aprovados, de acordo com levantamento revelado hoje pelo jornal O POPULAR.\nMabel pediu a aprovação dos seguintes projetos desta lista de 17 paralisados: Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), apresentado em 12 de agosto, retirado em setembro e devolvido em 21 de outubro; Lei Orçamentária Anual (LOA), encaminhado em 4 de novembro; Programa Escola Viva e autorização de repasses para manutenção predial (Pafie), proposto em 3 de junho; projeto que altera regras para concessões públicas, parcerias público-privadas (PPPs), protocolado em 3 de julho; projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2025 o Plano de Educação, este de 9 de setembro; e o projeto que autoriza o município a contrair empréstimos no BNDES, apresentado em 23 de setembro.