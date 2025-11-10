O prefeito Sandro Mabel se reúne na tarde desta segunda-feira (10) com a mesa diretora da Câmara de Goiânia para discutir os projetos de interesse da prefeitura que devem ser apreciados ainda neste ano. A previsão é que vão participar do encontro o presidente, Romário Policarpo (PRD), o líder do prefeito, Wellington Bessa, e o primeiro vice-presidente, Anselmo Pereira (MDB). Pela manhã Mabel recebeu os vereadores William Veloso (PL), Leo José (SD) e Juarez Lopes (PDT) para discutir suas demandas individuais.\nA reunião de Mabel com a mesma diretora em seu primeiro dia útil de trabalho após viagem de 14 dias à Espanha e à Argentina visa destravar a pauta de votações dos projetos de interesse do Paço, que parou na ausência do prefeito. O mais urgente é a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2026, que está na Câmara desde 12 de agosto. Esse projeto precisa ser votado para liberar a apreciação da Lei Orçamentária Anual (LOA), que pela primeira vez chegou na Câmara antes da aprovação da LDO.