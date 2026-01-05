O prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou nesta segunda-feira (5) ao quadro Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, que não desistiu de convencer o governador Ronaldo Caiado (UB) a mudar a lei, sancionada na semana passada, que mudou a governança no sistema de transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. “Vou apresentar um estudo jurídico robusto ao governador”, disse Mabel. O prefeito esperava que o governador vetasse pontos do projeto. No entanto, Caiado sancionou a lei sem alterações em 30 de dezembro.\nA Lei Complementar (LC) 212/2025, que alterou a LC 169/2021, mudou o rateio do subsídio do transporte coletivo entre o Estado e os municípios e a gestão do sistema. A contribuição do estado no financiamento do transporte subiu de 41% para 47,6% e a dos municípios foi reduzida. Em compensação, o governo assumiu sozinho a gestão da Companhia Metropolitana do Transporte (CMTC), antes presidida em sistema de rodízio entre Estado e a prefeitura de Goiânia.