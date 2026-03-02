Marconi Perillo (Fábio Lima/O Popular)\nO governador Marconi Perillo disse hoje em entrevista ao quadro Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, acreditar que o governo perdeu duplamente com o lançamento da candidatura do senador Wilder Morais (PL) a governador. Perdeu por ter apostado que o acordo com os bolsonaristas estava fechado e pelo MDB do vice-governador Daniel Vilela ter perdido Ana Paula Rezende, filha do prefeito Iris Rezende.\nPara Marconi a disputa entre os dois polos da política regional não enfraquece seu projeto político, apesar de a maioria do eleitorado ser de direita em Goiás e de as últimas eleições terem sido decididas entre bolsonaristas e caiadistas.\nO Lula não vai governar Goiás, o Bolsonaro não vai governar Goiás. É claro que eu terei o meu candidato a presidente mais adiante, essa é uma questão que ainda será discutida, mas eu creio que o centro da discussão tem que ser o Estado: quem tem mais experiência, quem tem mais preparo para governar o Estado”, disse.