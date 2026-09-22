O ex-governador Marconi Perillo, candidato a governador pelo PSDB, disse nesta tarde à esta colunista que não "faltou nada" ao deputado federal Jeferson Rodrigues, que renunciou nesta terça-feira (22) à candidatura à reeleição, conforme informou a coluna Giro, neste jornal. “A ele foi garantido todo apoio e estrutura possíveis”, disse.\nMarconi Perillo ressaltou que não foi comunicado pelo deputado Jeferson de sua desistência e que nem a direção do PSDB foi avisada. Segundo Marconi, toda explicação a respeito da desistência teria que ser dada exclusivamente pelo parlamentar. O POPULAR entrou em contato com o deputado e aguarda retorno.\nO ex-governador alegou que o parlamentar recebeu integralmente a parte que lhe cabia do fundo eleitoral. Conforme consta na declaração do candidato no TSE, o diretório nacional do PSDB transferiu até o momento R$1,050 milhão para a candidatura de Jeferson. O deputado foi eleito pelo Republicanos, ligado à Igreja Universal, mas neste ano o partido trocou Jeferson pelo deputado estadual Ricardo Quirino. Sem apoio da igreja ele se aproximou de Marconi Perillo.