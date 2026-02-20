O Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Goiás continuam a pagar indenizações salariais a seus membros, os chamados penduricalhos, mesmo depois de duas decisões do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando a “suspensão imediata” dessas verbas indenizatórias que, somadas ao subsídio, superem o teto constitucional, ou seja, o salário do ministro do STF que é de R$ 46.366,19. As confirmações dos pagamentos são das assessorias do MP-GO e do TJ-GO, respondendo a questionamentos desta colunista.\nO Ministério Público não explicou as razões que sustentam sua decisão, pois respondeu à pergunta se a instituição “vai continuar a pagar as indenizações que extrapolarem o teto salarial ou vai suspender os pagamentos à espera da decisão final do STF” em uma curta frase: "Os valores pagos pelo MP-GO a suas e seus integrantes observam os limites e as normas vigentes", sem explicar quais são essas normas.