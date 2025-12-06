O atropelamento de uma mulher por um homem com quem teve um relacionamento, seguido de seu arrastamento por 1 quilômetro pela Marginal Tietê, em São Paulo, no dia 30 último, mobilizou o debate nacional sobre o persistente drama de violência de gênero. A mulher teve as duas pernas amputadas e seu caso não é isolado. Duas mulheres foram alvo de tentativa de feminicídio por dia no estado de São Paulo, entre janeiro e outubro deste ano, aumento de 112% nos últimos dois anos.\nA ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi duramente atacada pelos três filhos mais velhos de seu marido, Jair Bolsonaro. Flávio, Carlos e Eduardo, apoiados por lideranças do PL, condenaram a madrasta por ela ter criticado as alianças do partido no Ceará. Os homens querem Michelle como “enfeite” em reuniões do PL Mulher, mas a censuram por ela tentar participar de decisões partidárias, lugar de homens brancos e héteros.