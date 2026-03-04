O vice-governador Daniel Vilela disse nesta quarta-feira (4) em entrevista à rádio CBN Goiânia, que no tempo certo “ficará claro quem são os oportunistas” e quem está na vida política sem “comportamento claro” sobre o que pensa. A declaração foi em resposta à pergunta se pretende fazer um gesto de aproximação do eleitorado bolsonarista em razão das críticas que recebeu de lideranças do PL. “Eu defendo uma política de resultado, de eficiência, de entrega”.\nDaniel assumirá o governo no início de abril com a desincompatibilização do governador Ronaldo Caiado do cargo para ser candidato em 2026. Ele não quis revelar quais mudanças fará na equipe, e afirmou que seu governo será de continuidade, mas com “avanços” que por “alguma razão” não foram implementadas por Caiado. “Ninguém pode querer repetir ou ser igual ao outro, mas é possível também ser um líder reconhecido, ser um líder eficiente, que atenda às expectativas do povo goiano.”