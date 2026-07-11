A história é uma ferramenta útil para entender o presente e é a ela que recorro para tentar alcançar a dimensão do fato mais inusitado da semana, o anúncio de aquisição, pelo governo de Goiás, de um prédio particular para transferir o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz, o Hugo.\nAntes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição, em 1988, o atendimento público de saúde no Brasil era restrito a quem tinha carteira assinada, por meio do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps). Quem não tinha emprego formal dependia de caridade (como as Santas Casas) ou de hospitais filantrópicos.\nNos anos 1970, surgiu o Movimento de Reforma Sanitária (MRS), formado por médicos progressistas, intelectuais e movimentos sociais em defesa da saúde pública. O médico e senador Henrique Santillo era membro desse movimento. Nesse ambiente, o governo do presidente José Sarney (MDB) propôs aos estados em 1987 recursos financeiros para a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), a antecipação do SUS.