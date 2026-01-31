A surpreendente filiação do governador Ronaldo Caiado (UB) ao PSD de Gilberto Kassab, anunciada na noite da terça-feira (27), embaralhou as peças do xadrez político e trouxe mais dúvidas do que certezas. Aliás, o próprio governador, em entrevista coletiva em Goiânia, na quinta (28), demonstrou que não sabe (ou não pode) explicar o que virá pela frente.\nAo ser questionado sobre o cenário político em Goiás, caso não seja candidato a presidente, Caiado tergiversou: “Bom, isso aí eu vou responder para você no decorrer desse período. Não tem como eu antecipar essa resposta”. O governador poderia, por exemplo, dizer que não será candidato a senador. Ao se omitir, ele segurou esse projeto no horizonte, mesmo com sua mulher, Gracinha Caiado, sendo pré-candidata a senadora.\nA chegada do governador ao PSD para se irmanar aos dois outros pré-candidatos – os governadores do Paraná, Ratinho Jr., e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite – foi recebida em alguns meios como a construção pela centro-direita de um projeto político alternativo à polarização entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).