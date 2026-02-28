Em novembro de 2024, o governador Ronaldo Caiado e o PL iniciaram uma reaproximação depois da acirrada disputa pela prefeitura de Goiânia. Com o distensionamento, iniciaram conversas para uma possível aliança em 2026. O acordo negociado em banho-maria por mais de um ano previa o deputado federal Gustavo Gayer (PL) como segundo candidato a senador na chapa com a primeira-dama, Gracinha Caiado.\nEm troca o PL não lançaria candidato a governador, criando condições políticas e eleitorais para o vice-governador Daniel Vilela (MDB) se eleger logo no primeiro turno. Este sonho de dois verões, acabou na quarta-feira (25), quando finalmente o governador Ronaldo Caiado ouviu do senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) que o também senador Wilder Morais, presidente regional do PL, será candidato a governador em Goiás.