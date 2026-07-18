Em 2022 o ex-deputado Waldir Soares conseguiu autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se lançar candidato a senador avulso pelo União Brasil, coligado com outros 14 na chapa majoritária (governo e Senado). Antes dessa mudança, os partidos ou coligações só podiam lançar um candidato por vaga, o que exigia seleção em prévias ou nas convenções partidárias.\nA autorização do TSE atendeu o desejo do delegado Waldir (ele conseguiu ser candidato sem apoio da coligação), mas criou um problemão para o governo. Na época havia 1 vaga em disputa a senador, e a coligação governista lançou o delegado Waldir e os ex-deputados federais Alexandre Baldy (PP) e Vilmar Rocha (PSD). Os três perderam feio; ficaram atrás do vencedor, o senador Wilder Morais (PL), e do segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB).