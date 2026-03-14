O governador Ronaldo Caiado promete para este sábado (14) uma exibição de força política em Jaraguá. Convocado para lançar a chapa de candidatos majoritários da base aliada em Goiás, o evento servirá também para a filiação do governador ao PSD, com presença confirmada de seu presidente nacional, Gilberto Kassab. Caiado espera receber 200 prefeitos e montou um palco com capacidade para igual número de pessoas sentadas, segundo informou a coluna Giro nesta sexta-feira (13).Em eleição com predomínio do discurso de continuidade administrativa, a máquina municipal pesa, porque entra na mobilização eleitoral, influencia lideranças locais e reduz espaço da oposição – isso é mais difícil de acontecer em eleição com tendência de renovação política, como em 1998 e em 2018, quando os governadores perderam mesmo tendo maior número de prefeitos.Se a eleição de 2026 é de continuidade, se o governo tem estrutura forte no interior, se o governador com mais de 80% de aprovação será o principal cabo eleitoral quer dizer que o vice-governador, Daniel Vilela, (MDB) ganhará a eleição? Em política, menos ainda em eleição, nada é definitivo, porque há outros fatores que precisam se combinar e que não serão tratados neste artigo, que busca compreender outra faceta do quadro eleitoral, a organização da oposição.Dos três grupos políticos que se dispõem a enfrentar o governo, apenas o PT não tem candidato. Não há consenso interno e o partido espera o fim da janela partidária para receber novos filiados, como a ex-deputada estadual Isaura Lemes, nome que entrou nas paradas petistas. Há quatro anos o partido escolheu o candidato na última hora, desperdiçou a pré-campanha, e o resultado foi sua pior votação.O ex-governador Marconi Perillo é o mais adiantado. Percorre municípios em pré-campanha, agregando o que lhe restou. Marconi perdeu espaço político, não apenas por sua derrota em 2018, mas por ter demonstrado insegurança ao se mudar para São Paulo, depois de sua detenção por algumas horas na sede da Polícia Federal em Goiânia. Para completar, perdeu a disputa para senador em 2022.A narrativa eleitoral de Marconi será a memória administrativa de seus governos e oposição acirrada ao governo caiadista. Ele tentará dialogar com centro político, com prefeitos independentes, empresários, eleitores não ideológicos e setores urbanos. Ainda terá em sua mira aliados históricos, ex-prefeitos e ex-deputados e sua própria base em algumas regiões para lhe garantir um patamar inicial de votos. Seu desafio será se apresentar como mudança em relação a um grupo político que está há 7 anos no poder, tendo ele próprio governado por 20 anos.O senador Wilder Morais (PL), que se confirmou candidato há um mês, é potencialmente competitivo, mas não se mostra um adversário consolidado. Wilder carrega a marca Bolsonaro, ativo forte em um estado que já se revelou o mais bolsonarista do Brasil, atrás apenas do Paraná, segundo pesquisa Quaest do ano passado. Se tiver apoio explícito do ex-presidente, engajamento digital forte e se beneficiar da polarização nacional, da qual Daniel Vilela estará fora, ele terá potencial para arrancar com uma faixa entre 20% e 30% do eleitorado.Enquanto Daniel se apresenta como o candidato da gestão, como ele tem feito questão de ressaltar, Wilder tentará se consolidar como o candidato da direita ideológica. O ponto fraco do senador é a falta de estrutura política. Para superar essa fraqueza, ele precisará mais do que o voto ideológico, mas de criar um desejo de mudança, se posicionando fortemente como candidato antigoverno, o que não faz o estilo do senador, pois ele passou esses quatro anos de seu mandato evitando qualquer tipo de confronto.Os três grupos têm potencial para levar a disputa ao segundo turno, mas terão de construir uma narrativa eleitoral. Olhando com as lentes do presente, a narrativa prevalente é a de continuidade. Campanha eleitoral existe para que as vozes dos candidatos cheguem ao maior número de pessoas, mas isso por si só não faz milagre. Essas vozes precisam instigar o eleitor, pois do contrário o segundo turno será uma prorrogação infrutífera. Que venha o debate eleitoral!