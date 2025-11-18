A Operação Cifra Vermelha, desencadeada nesta terça-feira (18) pelo Ministério Público Estadual (MP-GO) para apurar e desarticular uma rede de lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho (CV) já é a nona desde maio de 2023 realizada contra facções criminosas com atuação em Goiás. A operação ocorre no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados promete votar o projeto da Lei Antifacção, o PL/5582/2025, proposto pelo governo federal, que endurece penas e amplia combate ao poder econômico dessas organizações.\nSegundo informações do MP, as investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) começaram há um ano. O Gaeco apurou a atuação de integrantes do CV, facção criada no Rio de Janeiro, com o tráfico de drogas, formação de empresas de fachada para receber, ocultar e difundir dinheiro oriundo dessas atividades criminosas. A Justiça autorizou o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva e temporária.