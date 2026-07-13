A combinação de pelo menos dois fatores levaram o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) a reposicionar seu discurso de campanha, de neutralidade para críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que ele sempre tratou como um aliado da direita. A primeira questão é a atual fragilidade política do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o segunda foi a evolução de sua própria campanha eleitoral, segundo aliados ouvidos por esta coluna.\nFlávio coleciona vários revezes em sua caminhada de presidenciável, desde 13 de maio, quando o site The Intercept Brasil revelou que ele pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para cobrir despesas do filme Dark Horse, sobre a história de Jair Bolsonaro. Depois disso, Michelle Bolsonaro publicou dois vídeos contra o enteado; o influenciador Paulo Figueiredo, próximo de seu irmão Eduardo Bolsonaro, disse que as mulheres não sabem votar; aliados do senador no Rio de Janeiro foram presos investigados em esquemas de corrupção e organização criminosa, entre outros acontecimentos.