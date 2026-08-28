A fotografia da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, divulgada nesta quinta-feira (27), captou a luminosidade lusco-fusco da campanha eleitoral do momento, a transição entre a escuridão da pré-campanha, para o princípio da claridade, ainda fraca e irregular, da campanha eleitoral. É aquele horário melancólico em que não se tem clareza do dia que vai apontar no horizonte.\nA pesquisa anterior, divulgada em 31 de julho, mostrava um quadro bem favorável ao governador Daniel Vilela (MDB). Além de liderar a pesquisa com folga (37%) – Marconi Perillo (PSDB) tinha 21%, Wilder Morais (PL), 11%, e Luis César Bueno, 3% –, o governador se beneficiou da alta popularidade do ex-governador Ronaldo Caiado (87%) e com o desejo de continuidade. Para 71%, Caiado merecia eleger um sucessor. Sinais evidentes de eleição de continuidade.