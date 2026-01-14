A primeira pesquisa Quaest de 2026, divulgada nesta quarta-feira (14), não traz boas notícias para o governador Ronaldo Caiado (UB). Ele praticamente não avançou em intenção de votos entre janeiro de 2025 e o deste ano (varia entre 3% e 5%), segue desconhecido da maioria da população (51%), com rejeição alta (36%) para o seu nível de conhecimento, e sem apoio do eleitorado bolsonarista.\nA pesquisa revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o segundo turno das eleições presidenciais em qualquer cenário estimulado pelo instituto. Lula, contudo, entra em 2026 enfraquecido na opinião pública (aprovação negativa), ainda que eleitoralmente seja o favorito.\nNesta rodada da Quaest, o governador oscila entre 3% e 5% das intenções de voto, a depender no cenário. Na tabela 1 (com Flávio Bolsonaro e Tarcísio), Caiado aparece com 3%, atrás de Lula (36%), Flávio (23%), Tarcísio (9%) e Ratinho Jr. (7%). Seu melhor desempenho (5%) ocorre no cenário 3 (sem Flávio, com Tarcísio como principal nome da direita) e no cenário 7 (com Flávio, sem Tarcísio e sem Ratinho).