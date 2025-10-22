O procurador-geral do Estado (PGE), Rafael Arruda, afirmou em entrevista ao quadro “Na Trilha da Política”, na rádio CBN Goiânia, nesta quarta-feira (22), que as leis estaduais declaradas inconstitucionais em liminar do ministro Alexandre de Moraes, são inovadoras, porque buscam saídas “efetivas” para o déficit de infraestrutura do Brasil. Para ele, o debate jurídico na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pelo diretório nacional do PT e que levou à concessão da liminar, só começa agora.\n“Há um período longo, para que se possa realizar um trabalho de convencimento jurídico, para que haja maturação do modelo inovador apresentado pelo estado”. O procurador acha que o modelo de Goiás mudará o paradigma na área de infraestrutura. “E aqui vale mencionar a importância de superarmos o dogma do estatismo, porque nós podemos ir muito além daqueles cânones tradicionais da contratação pública, na lei de licitação de contratos, buscando paradigmas alternativos que nos proporcionam novos resultados em matéria de infraestrutura pública”, disse.