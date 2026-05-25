A prefeitura de Goiânia confirmou nesta segunda-feira (25) que realizará mais intervenções em vias arteriais da cidade, a exemplo das mudanças iniciadas neste sábado nas Avenidas T-55 e T-10, no Setor Bueno. Em entrevista ao jornalista Jackson Abrão, o secretário de Engenharia e Trânsito, Tarcísio Abreu, informou que existem 36 corredores arteriais em Goiânia. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CBT), é arterial uma avenida urbana que conecta diferentes regiões da cidade.\nTarcísio não informou qual será a próxima avenida a receber as intervenções, mas citou como exemplos desses corredores a Marginal Botafogo e as avenidas Independência, Mangalô e rua da Divisa. Houve uma reação contrária de moradores nas proximidades da T-55 com a redução de uma pequena praça no encontro com a T-30. Tarcísio Abreu defendeu a atuação de sua equipe, informando que houve divulgação das mudanças por meio das redes sociais e também por panfletos distribuídos a moradores da área atingida, no Setor Bueno. No entanto, muita gente não viu esses panfletos nem sabe da existência deles.