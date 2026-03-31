O governador Ronaldo Caiado (PSD) é o primeiro goiano que disputou uma eleição para presidente da República. É também o único que estará pela segunda vez na disputa presidencial, assim como é o único político de Goiás que terá enfrentado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) duas vezes, em 1989 e em 2026. Para quem gosta de se autopromover dizendo que seu governo é o primeiro colocado em tudo (educação, saúde, segurança, programas sociais etc.), sem apresentar indicador objetivo para comparação (à exceção do ensino médio, primeiro lugar no Ideb), Caiado pode comemorar.\nEm 1989, aos 39 anos de idade, ele disputou a presidência da República pelo PSD, não o atual, mas outro, criado em 1987 por Cesar Cals, ex-ministro das Minas e Energia do general João Batista Figueiredo. Nesta segunda-feira (30), Caiado teve sua candidatura presidencial confirmada, coincidentemente, pelo PSD, este agora formado em 2011 pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.