Desde que a Lei de Acesso à Informação (LAI) foi criada, em 2012, todos os órgãos públicos são obrigados a manter portais de transparência, mas a maioria deles é pouco acessível para o cidadão comum. Por conta disso o empreendedor de Piracanjuba, Gianluca Ferro, teve a ideia de criar um site com uso de inteligência artificial com informações úteis à população e dados da prefeitura e da Câmara Municipal de seu município.\nAssim, nasceu o piracajuba.ai, um portal que traz os salários de todos os servidores, incluindo o da prefeita Lenizia Alves Canedo (ela recebe R$ 19.875) e de todos os vereadores, até informações completas sobre todos os contratos ativos da Prefeitura, a frota de veículos, entre outras informações.\nEm entrevista à Rádio CBN Goiânia, nesta segunda-feira (20), o criador do site Gianluca Ferro afirmou os próximos escândalos de corrupção que vão acontecer no Brasil já existem, já estão documentados. “Só que eles estão em uma caixinha de um quebra cabeça, tudo separado.”