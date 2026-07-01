O PSD sinalizou durante o lançamento do nome de Gilberto Kassab, presidente nacional e fundador do partido, como candidato a vice-presidente da República na chapa do ex-governador Ronaldo Caiado, hoje (1º) em Brasília, para uma campanha em defesa de uma alternativa a Flávio Bolsonaro. Antes de Caiado dizer que tudo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer é Flávio no primeiro turno, o senador Vanderlan Cardoso apontou nessa direção.\nEm discurso antes de Caiado, o senador afirmou que o ex-governador é o único pré-candidato a presidente da República a ter um projeto político para o país. “Tem conteúdo e tem o que falar. No momento dessa polarização, de muito extremismo, chega um candidato, pré-candidato, com equilíbrio (...) O que precisa no país é equilíbrio, não é extremismo”.\nKassab será vice de Caiado em chapa pura do PSD à Presidência