Algumas notícias deste início de ano exibiram dados positivos sobre a Comurg, a estatal que ficou conhecida pela ineficiência, por seu custo altíssimo e por casos suspeitíssimos de corrupção. Bons ventos chegaram com a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) de revogar decisão anterior que declarou a Comurg dependente da prefeitura; a informação de corte de R$ 2,1 bilhões em seu passivo em 2025, R$ 132 milhões com pessoal e R$ 189 milhões com sua operação.Os números mais robustos surgiram com a renegociação das dívidas com a União. Pelo acordo, confirmado nesta semana, haverá desconto de 85% e o passivo de R$ 1,966 bilhão cairá para apenas R$ 301 milhões, parcelados em 120 meses. A semana terminaria bem não fosse um incômodo do goianiense. O matagal tomou conta de ilhas, praças e parques, escondendo a cidade de sua população.Quer dizer, a reestruturada Comurg não estava apta a prestar esse serviço banal. Reportagem do jornalista Márcio Leijoto revelou, na quinta-feira (23), que a Comurg está contratando sem licitação, por R$ 14,9 milhões, uma empresa para fazer o serviço de poda de grama e roçagem mecanizada em três regiões da cidade por 90 dias. A justificativa é chuva em excesso, falta de maquinário e de pessoal suficiente. Por quê?Primeiro uma análise do que aconteceu em 2024. Segundo o presidente da estatal, coronel Cleber Aparecido Santos, a atual gestão encontrou há um ano “quatro a cinco Comurgs”. Loteada politicamente, ela se dividia em feudos que não se comunicavam. Para acomodar os diferentes grupos, inflou-se a estrutura de comando, com 9 diretorias e 639 cargos de liderança, que caíram em 2025 para 4 diretorias e 217 líderes.A gestão identificou, além da má gestão, marca carimbada da estatal nas últimas décadas, vazamentos de recursos pela “indústria” de ações trabalhistas, que gerou um passivo milionário, e corrupção pura e simples em contratos com fornecedores. Em novembro, a Comurg encaminhou ao Ministério Público e a Polícia Civil resultado de sindicância que identificou irregularidades com compras de peças e serviços em veículos, no valor de R$ 16,5 milhões.A gestão atual reduziu o custo operacional e o prejuízo caiu de R$ 1,129 bilhão em 2024 para R$ 399 milhões em 2025. Vale lembrar, contudo, que a Comurg recebeu no ano passado subvenção de R$ 158 milhões, dinheiro a fundo perdido que o tesouro municipal repassou à empresa para sua reestruturação.A terceirização da roçagem, ainda que por 90 dias, traz à memória outra terceirização. Desde meados de 2024 a coleta de resíduos, de entulhos e a seletiva foram transferidas para o Consórcio Limpa Gyn. Na época, a prefeitura de Rogério Cruz dizia que o custo com este consórcio seria subtraído do contrato da Comurg com a prefeitura.Não houve substituição de despesa (sai Comurg, entra Limpa Gyn). Houve sobreposição. O contrato original com o consórcio foi firmado em cerca de R$ 470 milhões/ano e, com aditivos recentes (incluindo um de R$ 8,9 milhões em 2025), o valor total anual já beira os R$ 493 milhões.A Comurg recebeu R$ 520 milhões da prefeitura pela prestação de serviços em 2024 e R$ 352 milhões, em 2025, uma redução de R$ 168 milhões. Quer dizer, ainda assim, a prefeitura paga R$ 818 milhões (Comurg + Limpa Gyn) para a limpeza urbana. A terceirização para o consórcio não resolveu o problema fiscal; ela o agravou. Criou-se um cenário de dupla oneração.Apesar de todo esforço da empresa por sua reestruturação, ainda não é possível saber como será a nova Comurg. A de 2024 era uma federação de feudos políticos saqueando o caixa via área jurídica e compra de suprimentos. A de 2025 estancou o roubo e reduziu a folha, mas não resolveu a ineficiência operacional.A “independência” da estatal ainda é uma ilusão. A “nova Comurg” é uma empresa menor, que custa menos na folha, mas que produz menos receita e continua dependente do Tesouro municipal. A reestruturação fiscal pode ter sido positiva, mas o modelo operacional e de negócio segue uma incógnita. Como uma empresa sucateada, ainda com custos altos, oferecerá seus serviços ao mercado para aumentar sua receita se ainda não consegue nem executar seu único contrato?