Reunião realizada na manhã desta quinta-feira (23) entre os sete partidos de esquerda que compõem a aliança de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terminou sem acordo. Os presidentes do PT, Adriana Accorsi; do PDT, Kowalsky Ribeiro; da federação PSOL/Rede, Cyntia Dias; do PCdoB, Honório Rocha; do PV, Cristiano Cunha, e do PSB, Aava Santiago, se reuniram para definir o candidato a vice-governador e dois para Senador.\nSegundo Luiz César Bueno, pré-candidato a governador pelo PT, o PDT aceitou indicar o vice-governador e vai definir internamente se será Kowalsky ou o advogado Carlos Mundim. Não houve consenso em relação à chapa de senador. Há três pré-candidatos para as duas vagas: Aldo Arantes (PCdoB), Cyntia Dias (PSOL) e Isaura Lemes (PSB). “Como o consenso não foi encontrado, as conversas irão continuar. E nós entendemos que às vezes o debate é demorado, mas é a forma mais rápida para chegar a uma decisão”, disse Luiz César em entrevista a esta colunista na rádio CBN Goiânia.