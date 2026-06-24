Em Goiânia para uma palestra na Federação da Indústria do Estado de Goiás (Fieg), o cientista político e CEO da Quaest, Felipe Nunes, afirmou nesta quarta-feira (24) que as pesquisas identificaram um eleitorado da direita não bolsonarista insatisfeita com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) a presidente da República. Para ele, isso é um indício de que há espaço para crescimento de outro nome da direita, a exemplo dos ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo, de Minas Gerais) e do outsider Renan Santos (Missão).\nPara tanto o candidato terá de provar que têm condições de vencer Flávio no primeiro turno, observa o pesquisador. Do contrário, essa direita insatisfeita ficará com o filho de Jair Bolsonaro no primeiro turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Na eleição municipal de Goiânia, a direita não bolsonarista enfrentou o bolsonarismo e ganhou. (...) Agora, se vai acontecer ou não, depende, claro, da estratégia das campanhas”, disse em entrevista à rádio CBN Goiânia e jornal O POPULAR depois da palestra, na qual abordou o cenário político, na Fieg, com a participação de lideranças da indústria e de empresários.