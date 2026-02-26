Governador Ronaldo Caiado: índice de 4% na pesquisa, depois do anúncio de filiação ao PSD (Fábio Lima / O Popular)\nA conversa na noite desta quarta-feira (25) entre o governador Ronaldo Caiado e o senador Flávio Bolsonaro não tratou da formação de chapas de deputado, informou o governador em entrevista a esta coluna na noite de quarta, logo após a reunião em Brasília. Havia uma expectativa de que diante da confirmação de que não haverá aliança para a chapa majoritárias os dois pudessem tratar de interesses comuns na formação de chapas proporcionais. “A conversa encerrou como lhe descrevi. Nada mais. Ponto final”, disse Caiado.\nConforme a coluna Giro informou nesta manhã (26), Flávio Bolsonaro confirmou a Caiado a candidatura do senador Wilder Morais a governador e pediu desculpas por ter combinado com ele uma aliança na sucessão estadual agora frustrada.