O ex-governador Ronaldo Caiado viajou na quarta-feira (1º) para São Paulo. No dia seguinte ele reuniu-se com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, com o publicitário mineiro Paulo Vasconcelos, que será o marqueteiro de sua campanha presidencial, e com o cientista político Antônio Lavareda. Já fora do governo, Caiado começou a alinhar os primeiros atos de sua jornada como candidato a presidente da República pelo PSD.\nUm dia depois de receber a faixa de governador, na terça-feira (31), o novo governador Daniel Vilela (PSD)promoveu trocas na equipe. Até esta sexta-feira (3) ele mudou o comando de 19 pastas de primeiro escalão. A maioria dos nomeados são pessoas da própria equipe do dirigente que deixou o cargo para disputar a eleição. Essa “separação de corpos” de Daniel e Caiado – não-litigiosa é bom esclarecer, mas um afastamento determinado por normas eleitorais – indica um novo tempo para os dois.