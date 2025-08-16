A semana terminou em conflagração na Câmara de Goiânia, entre um grupo de 16 vereadores da base aliada, incluindo o líder do governo, Igor Franco (MDB), e o prefeito Sandro Mabel (UB). Os 16 criaram a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Limpa Gyn, na terça-feira (12), sem a oposição. Em geral oposições articulam CEIs ou CPIs para desgastar adversários. A história é outra quando aliados decidem investigar seus governos.\nUm vereador subiu à tribuna para dizer que não buscava se beneficiar, mas “atender ao povo”, que reclama da qualidade da limpeza urbana. Se o “povo” fosse o foco, os problemas de limpeza tinham acabado na gestão passada e não teriam sobrado para o prefeito deste ano. Afinal a Câmara criou a CEI da Comurg, em março de 2023, aliás com DNA de muitos dos que agora querem investigar o consórcio privado.