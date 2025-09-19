-POP_SylvieBlindagem_190925 (1.3314262)\nO vídeo da deputada federal Silvye Alves (UB) pedindo desculpas ao eleitor por ela ter votado a favor da PEC da Blindagem, na terça-feira (16), na Câmara dos Deputados revela o descompasso que há entre o mandato parlamentar e o eleitor. A deputada só se manifestou nas redes sociais na quinta-feira (18), dois dias depois da votação, quando a repercussão negativa já estava muito intensa (assista acima).\nOuça reportagem da CBN Goiânia: Silvye Alves anuncia saída do União Brasil\nEla então se desculpou, disse que no início da noite da aprovação tinha decidido votar contra, mas que se “acovardou” depois de ter recebido ligações a ameaçando de “retaliações”. Posteriormente à divulgação do vídeo a assessoria da deputada informou em nota que ela deixará o União Brasil na janela partidária para deputado federal, em abril de 2026, sugerindo uma relação da mudança com o acontecido.