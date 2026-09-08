A direita bolsonarista convocou manifestações em todo o Brasil neste 7 de Setembro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em Goiânia, o ato reuniu candidatos do PL ao governo de Goiás, ao Senado e para deputado estadual e federal, na Praça Tamandaré. Cileide, não é a primeira vez que os bolsonaristas usam a data da Independência para mobilizações políticas.\nPara conversar sobre esse assunto e entender um pouco mais da estratégia do PL, o quadro Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, entrevistou o cientista político pela Universidade de Brasília (UnB), Murilo Medeiros. Ele é assessor legislativo do Senado Federal, pós-graduado em Democracia, Direito Eleitoral e Poder Legislativo pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), e tem experiência na área de ciência política e em estudos eleitorais e partidos políticos.