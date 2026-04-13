A Capacidade de Pagamento (Capag) da prefeitura de Goiânia subiu de C, a mais baixa do ranking, para A, a maior nota. A análise da capacidade de pagamento é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e apura a situação fiscal dos entes subnacionais (prefeituras e Estados) que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. Em 2024, último ano da gestão de Rogério Cruz, a Capag da prefeitura foi C. O prefeito Sandro Mabel vai divulgar a nota em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13) prevista para as 11h30.\nA nota A ficou acima das expectativas da própria Secretaria de Finanças da prefeitura. É que em 10 fevereiro, o quadro Plural, da rádio CBN Goiânia, revelou que a secretaria fez previsão de que alcançaria nota B, que já garantia ao município a garantia da União para contrair dívidas. Essa previsão foi feita com base na análise do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) das contas de 2025, publicado no final de janeiro, com as informações sobre o desempenho da prefeitura nos três indicadores usados pela STN para se obter a classificação.