Relatório de prestação de contas da Prefeitura de Goiânia relativo ao 2º quadrimestre de 2026, que vai ser divulgado no início da próxima semana, deve mostrar que o município destinou 19% de sua receita corrente líquida (RCL) para a saúde no período, conforme apuração desta coluna. A Constituição determina que municípios destinem no mínimo 15% da RCL para saúde.\nO Estado, que tem obrigação constitucional de destinar 12% de sua RCL, gastou em 2025 15,89% de sua receita. Apesar disso, os problemas da saúde pública são a principal preocupação dos eleitores, de acordo apuração das pesquisas, atrás de segurança pública, segunda preocupação.\nNa semana passada a TV Anhanguera mostrou cenas de pacientes internados em macas dos corredores em três hospitais de urgência na Grande Goiânia: Huepa, em Aparecida, Hugo e Hugol, na capital. Segundo a Central de Vagas da Secretaria Estadual de Saúde (SES), nenhum desses hospitais estava com mais de 100% das vagas ocupadas, para justificar a fila no corredor.