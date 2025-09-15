Sede do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) (Diomício Gomes / O Popular)\nO presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Leandro Crispim, encaminhou ofício aos membros do Órgão Especial, convocando sessão extraordinária administrativa para esta quarta-feira (17), às 10 horas, para eleger a lista tríplice para a vaga do desembargador Nicomedes Borges, que se aposentou em 11 de abril com intenção de trabalhar pela condução de seu filho, o advogado Bruno Borges para o cargo, vaga é reservada ao quinto constitucional.\nA convocação foi encaminhada nesta segunda-feira (15) mais de um mês depois da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ter realizado a eleição em 12 de agosto, de formação da lista sêxtupla com os nomes. A lista tríplice a ser eleita na quarta será encaminhada ao governador, para a nomeação de um deles.