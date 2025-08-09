Jair Messias Bolsonaro sempre foi desordeiro. Ele utiliza o caos como método político e coloca em risco vidas humanas para atingir seus objetivos. Isso não é julgamento de valor e, sim, constatação a partir de sua biografia. Aos acontecimentos.Em 1986, a revista Veja revelou planos do capitão Bolsonaro para explodir bombas-relógio em unidades militares do Rio de Janeiro caso o governo não reajustasse os soldos da caserna. Confusão e risco de morte embutidos no projeto. Em 1999, já como deputado federal, ele defendeu o fechamento do Congresso Nacional e a “morte de uns 30 mil, começando com FHC [Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República]” como forma de “mudar o Brasil”. De novo, caos e sacrifício humano.\tBolsonaro se livrou de ser punido nos dois casos. No primeiro, ele recebeu como “punição” a aposentadoria compulsória no Exército. Nada lhe aconteceu também por defender mortes para “mudar o Brasil”. Houve reação no Congresso, pedido de cassação de mandato por quebra do decoro, mas prevaleceu a impunidade. \tO Brasil viveu em suspense permanente nos quatro anos de seu mandato de presidente da República. Bolsonaro criou uma confusão dia sim, outro também para manter a mobilização de sua base política. Tudo piorou durante a pandemia da covid-19, com campanha para uso de remédio sem eficácia, boicote à vacina e estímulo à aglomeração de pessoas. Confusão e morte resultaram dessa “política pública”. Depois trabalhou contra as urnas eletrônicas, para evitar a posse do presidente da República eleito, assim como fez vistas grossas a manifestações violentas, caso de incêndio de ônibus e de prédios públicos, em Brasília, e a tentativa de explodir um caminhão de combustível no aeroporto da cidade. Condições que levaram ao histórico 8 de janeiro, com as depredações dos prédios dos Três Poderes da República.As investigações da PF e do Ministério Público Federal reuniram provas cabais de como militares e civis do entorno do presidente, planejaram um golpe de Estado que cercaria o TSE, prenderia seus ministros e ainda mataria o presidente e o vice-presidente eleitos e o ministro Alexandre de Moraes (STF). Novamente nestes episódios a marca da desordem e do risco de morte.Pela primeira vez nessa longa carreira de prática de atos políticos violentos a qualquer custo, Jair Bolsonaro está prestes a ser julgado e condenado por seus eventuais crimes, daí seu recurso e de seus apoiadores – na mesma linha desse movimento reacionário de “destruir” para se salvar – de envolver o presidente Donald Trump na mirabolante (de tão rocambolesca parece até ficção política) história de sanção econômica contra o Brasil, via taxação de 50% das exportações brasileiras, e contra o ministro Alexandre de Moraes.Por fim, em produção de provas contra si próprios, deputados e senadores bolsonaristas “sequestraram” as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, exigindo de resgate as votações do impeachment de Moraes e da anistia de Jair Bolsonaro. Novamente o caos para salvar o “messias”. Políticos da “direita civilizada”, incluindo governadores que conhecem os reais prejuízos do tarifaço a seus Estados, flertam com o autoritarismo para proteger Bolsonaro e seus votos em 2026. A maioria diz ser contra a sanção tarifária, mas não condenou quem o articulou e quem se gabou de ter convencido o presidente Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) acha natural “algum sacrifício” do Brasil para salvar seu pai, ele próprio e aliados no Brasil. O sacrifício é a perda de empregos, o fechamento de empresas e a entrega da soberania nacional aos Estados Unidos, como se o país fosse uma republiqueta.A pauta política brasileira está sequestrada pelo bolsonarismo. Durante a pandemia ao menos a “direita civilizada” se rebelou. Agora, diferentemente, ela se une à extrema direita na construção do caos. A história sacrificou os omissos e os que se acovardaram em 1964. Os que hoje defendem impedimento de magistrado por discordarem de suas sentenças judiciais e a impunidade de desordeiros antidemocráticos e eternos golpistas também serão cobrados pela história.