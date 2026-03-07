No comício denominado Acorda Brasil, organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG), dia 1º último, em São Paulo, o governador Ronaldo Caiado (UB) pregou do alto do trio elétrico: “Flávio Bolsonaro, meu amigo senador da República e pré-candidato, (...) aquele que chegar lá – e eu já disse – o primeiro ato será anistia plena, geral e irrestrita em 1º de janeiro de 2027. O recado está dado”.\nO relacionamento de Caiado com Bolsonaro e cia. sempre foi entre tapas e beijos. Juntos em 2018, separados em 2020 (durante a pandemia), e novamente juntos em 2021. Tapas na campanha de 2022 e novo recomeço em 2023; volta ao ringue em 2024 e troca de beijos em 2025. Neste fevereiro de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) negou ao governador aliança do PL em apoio à candidatura do vice-governador Daniel Vilela.