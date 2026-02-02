O senador Vanderlan Cardoso (PSD) disse em entrevista ao quadro Na Trilha da Política, na rádio CBN Goiânia, nesta segunda-feira (2), que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, não fechou acordo com o governador Ronaldo Caiado (UB) sobre a presidência do partido no Estado nem sobre os candidatos ao Senado e ao governo.\nConfira abaixo a entrevista com o senador.\nVanderlan aguarda o retorno de Caiado de Washington para uma reunião dos dois com Kassab para tratar do assunto. O governador viajará na noite de hoje para os Estados Unidos, a convite da embaixada americana, com retorno previsto para quarta-feira (4). O senador diz que não se incomoda de entregar à presidência do diretório estadual ao governador, mas é taxativo sobre sua candidatura à reeleição e nega que possa disputar eleição para deputado federal.