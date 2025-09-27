O governador Ronaldo Caiado (UB) discursou na inauguração da ala infanto-juvenil do Complexo Oncológico de Referência (Cora), nesta quinta-feira (26): “Aqui, da mesma maneira que vocês me atenderam nas eleições de nossos prefeitos (...) eu peço a vocês: deem continuidade àqueles políticos que têm compromisso de gastar o dinheiro público corretamente e não achar que cargo público foi feito para se enriquecer e se beneficiar”.\nO beneficiário do pedido era o vice-governador, Daniel Vilela (MDB), e entre as testemunhas do apelo estavam o procurador-geral de Justiça, Cyro Terra, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Helder Valin. Órgãos de controle à parte, o episódio ilustra como a máquina pública ajuda o candidato oficial.\nApenas em setembro, Daniel participou da inauguração de ampliação do sistema de abastecimento de água em Goiânia; da feira agropecuária em Bela Vista; de evento festivo em Águas Lindas; entregou casas em Itarumã; vistoriou obras de rodovia em Aporé; participou da festa da melancia em Uruana; anunciou a licitação da pavimentação da GO-485, que liga Santo Antônio do Descoberto à BR-060; vistoriou obras de ampliação do hospital regional de Formosa; entregou a ampliação do abastecimento de água em Jataí, sua principal base eleitoral, e de 89 casas em Água Limpa e Rio Quente; assinou ordem de serviço para duplicação da GO-030, em Catalão; entregou 60 casas a custo zero em Estrela do Norte e em Bonópolis, no Norte goiano, e inaugurou o recapeamento de 25 ruas em Mara Rosa.