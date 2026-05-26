"Bom dia! O sol nasceu quadrado na igrejinha; acorda com a polícia na portinha; que o camburão chegou pra te levar”, a quadrinha que o vereador Fabrício Rosa (PT) cantou na sessão desta terça-feira (26) para se manifestar sobre a prisão do ex-secretário municipal de Cultura e vereador Zander Fábio (Podemos) provocou mal-estar entre seus colegas. O vereador foi preso na Igreja Matriz de Campinas em operação da Polícia Civil. A defesa de Zander Fábio disse em nota à imprensa que o investigado sempre esteve à disposição para prestar esclarecimentos e que poderá voltar a ser ouvido pela Polícia Civil a qualquer momento (veja abaixo a íntegra da nota).\nDepois de repetir a quadrinha, Fabrício afirmou: “Hoje, vereadores e vereadoras, essa casa acorda ferida. Ferida pela corrupção. O que aconteceu hoje surpreende zero vereadores, zero assessores, zero trabalhadores da mídia que aqui estão. Porque as pessoas que aqui estão conhecem o passado desse vereador que foi preso”, disse Fabrício da tribuna, em referência aos vários casos em que o colega é investigado, e quando já havia mais de 20 minutos de sessão sem nenhum vereador comentar o fato.