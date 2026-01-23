O vereador Vitor Hugo (PL), ex-líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, disse nesta quinta-feira (22) que uma eventual aliança entre PL e o MDB/UB em Goiás, em apoio à candidatura do vice-governador Daniel Vilela, só faria sentido se houvesse abertura de palanque para o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ). Ou apoio mútuo, quer dizer, para o senador Flávio e para o governador Ronaldo Caiado (UB), também pré-candidato a presidente da República.\nO PL, contudo, não confirmou a aliança, dada como certa pelo governador Caiado em entrevista em Brasília, nesta quarta-feira (21). Caiado passou esta quinta-feira em São Paulo. Ele fez revisão do procedimento de ablação por cateter para tratamento de fibrilação atrial, realizado no Hospital Vila Nova Star, em 24 de novembro. Em contato com esta colunista, o governador reafirmou que o acordo está definido. Questionado sobre o que está faltando ele respondeu: “A posição oficial do PL”.