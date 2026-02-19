O presidente regional do PL, o senador Wilder Morais, convocou reunião de seu partido para as 10 horas, nesta sexta (19), na sede do diretório regional, na avenida João de Abreu, no Setor Oeste, em Goiânia. O convite, distribuído em grupos de mensagem no celular, não informa a pauta. Diz apenas que será a primeira reunião do PL no Estado em 2026. Outro convite, também enviado por mensagem, informa que será uma reunião “de alinhamento sobre as diretrizes das eleições” do partido.\nApesar de o convite não falar no lançamento da candidatura de Wilder, lideranças do partido ouvidas por esta coluna em off, revelaram que a intenção do encontro é “agregar” o grupo que quer candidato próprio e também de mobilização política. Há uma expectativa da presença do presidente nacional, Valdemar Costa Neto, que já revelou apoio ao projeto do senador.