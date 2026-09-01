Gracinha Caiado recebe apoio de vereadores de Aparecida de Goiânia (Divulgação)\nCandidata ao Senado, a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) recebeu, nesta terça-feira (1º), o apoio de 19 dos 25 vereadores de Aparecida de Goiânia. A declaração ocorreu durante encontro com o prefeito da cidade, Leandro Vilela (MDB), e os parlamentares.\nO ato político também teve as participação do presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, Gilsão Meu Povo (MDB), e indica o avanço da ex-primeira-dama na cidade do ex-prefeito Gustavo Mendanha (PRD), que também é candidato ao Senado.\nNa lista também está o vereador licenciado André Fortaleza (sem partido), que é o atual Secretário de Articulação Política da prefeitura de Aparecida, e vereadores de partidos como o PT e o PL (veja a lista completa abaixo).\nGracinha tem reclamado da atuação de Mendanha e expôs sua insatisfação na semana passada. Apesar de a principal queixa estar relacionada a peças apócrifas que a criticam e defendem uma dobradinha com o deputado federal Gustavo Gayer, um dos pontos de desconforto é justamente o avanço do aparecidense junto a vereadores de todo o estado.