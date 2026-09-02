A campanha do senador Wilder Morais (PL) ao governo estadual deve dedicar o programa que será exibido no dia 7 de setembro à primeira associação mais enfática de seu nome ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho 01, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). Após uma primeira etapa com a apresentação do perfil e da biografia de Wilder, a peça tende a ser a primeira de uma nova fase de sua propaganda.\nA partir daí, um dos objetivos será, segundo um integrante do QG bolsonarista, retirar da cabeça do eleitor goiano a “confusão sobre qual é a candidatura de direita em Goiás”. A intenção é apontar o candidato como o único representante desse espectro ideológico na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.\nUm dos caminhos para alcançar esse objetivo deve ser a comparação com o governador Daniel Vilela (MDB) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que concorrem ao mesmo cargo.