A nova presidente do PSB em Goiás, Aava Santiago (PSDB), garante que a sigla estará alinhada com o palanque do presidente Lula (PT) em Goiás, mas emenda que a decisão sobre a disputa pelo Palácio das Esmeraldas será tomada mais adiante, de maneira independente.\n“Respeito muito os presidentes dos outros partidos e acredito que a condução de cada um deles compete exclusivamente a eles. Eu, como presidente do PSB, não vou dizer o que o PT tem que fazer, não vou dizer o que o PSDB tem que fazer. Eu vou dizer o que o PSB vai fazer, e assim eu acredito que seja a construção mais madura, mais adequada e a única possível para que a gente tenha êxito na urna em 2026”, defende.\nA declaração da vereadora é uma reação à presidente do PT estadual, a deputada federal Adriana Accorsi, que apontou, também nesta coluna, a necessidade de os pessebistas estarem no mesmo projeto que os petistas no estado. Ela também criticou a possibilidade de alinhamento com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), citando que o tucano é “contra Lula”.